Icon

مقيم أفغاني يتحدث لهجة قبيلة شمر بإتقان Icon الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج Icon أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي Icon رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني Icon ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض Icon محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية Icon رصد إصابات بمرض جلدي نادر ينتقل عبر القطط في بريطانيا Icon التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد Icon الرائد والاتفاق يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول Icon اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمت إحالته للنيابة العامة

ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على مقيم من الجنسية السورية؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق ونشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد رجال الأمن أثناء أداء مهام عمله.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة