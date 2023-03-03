ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، القبض على مقيم من الجنسية السورية؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بتوثيق ونشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد رجال الأمن أثناء أداء مهام عمله.

وذكر الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.