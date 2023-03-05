ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطنين ظهر أحدهما في محتوى مرئي يحمل سلاحًا ناريًا في مناسبة اجتماعية بمدينة الرياض، والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.