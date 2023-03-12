ضبط مواطنين بحوزتهما 20 كجم من الحشيش

قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة في منطقة عسير على مواطنين بحوزتهما (20) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وحسب الأمن العام، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.