ضبط مواطنين لحيازتهما 33.7 كجم من الحشيش وأسلحة وذخيرة حية

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطنين بحوزتهما 33.7 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر و5 أسلحة نارية وسلاح أبيض وطلقات حية بمنطقة حائل.

وحسب بيان المديرية، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.