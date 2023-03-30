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تم إحالتهما إلى النيابة العامة

ضبط مواطنين لنقلهما 13 مخالفًا إثيوبيًا في محافظة الدائر

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ مساءً
ضبط مواطنين لنقلهما 13 مخالفًا إثيوبيًا في محافظة الدائر
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر، القبض على مواطنين لنقلهما في مركبة يقودها أحدهما، 13 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في قرية الطلعة بمركز بلغازي في محافظة العيدابي.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن ثم نقلهم إلى النيابة العامة.

السجن والغرامة

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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