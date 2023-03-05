ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

قبضت دوريات الأمن بالرياض على مواطن بحوزته 105 أقراص مخدرة.

وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن دوريات الأمن بمنطقة الرياض قبضت على مواطن بحوزته 105 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.