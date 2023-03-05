ضبط مواطن بحوزته 105 أقراص من الإمفيتامين

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن بحوزته 105 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.