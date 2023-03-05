ضبط مواطن بحوزته 105 أقراص من الإمفيتامين

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن بحوزته 105 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.