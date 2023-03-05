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جري إيقافه وإحالته لجهة الاختصاص

ضبط مواطن بحوزته 105 أقراص من الإمفيتامين

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
ضبط مواطن بحوزته 105 أقراص من الإمفيتامين
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن بحوزته 105 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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