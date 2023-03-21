ضبط مواطن بحوزته 1980 قرصًا مخدرًا مخبأة في مركبته

تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن في طريق الساحل (جدة – جازان)، بحوزته 1980 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن كميات المخدرات التي تم ضبطها كانت مخبأة في مركبته.

وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.