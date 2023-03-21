ضبط مواطن بحوزته 1980 قرصًا مخدرًا مخبأة في مركبته

أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك محافظ حفر الباطن يشهد تدشين أولى الرحلات الدولية من مطار القيصومة مدير الأمن العام: سنتعامل بحزم مع المتسولين في المسجد الحرام
تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مواطن في طريق الساحل (جدة – جازان)، بحوزته 1980 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن كميات المخدرات التي تم ضبطها كانت مخبأة في مركبته.
وأكدت أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.