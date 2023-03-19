ضبط مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش

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ألقى مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، القبض على مواطن بحوزته (25) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبته وسلاح ناري وطلقات حية.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.