كيليان مبابي أكثر فرنسي متابعة بـ100 مليون ضبط مواطن خبأ 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول بـ جازان السماح باستقدام 10 مهن جديدة لـ العمالة المنزلية عبر مساند نيمار يغيب 4 أشهر عن سان جيرمان! اضطهاد طالبان للنساء قد يمثل جريمة ضد الإنسانية مرشح رئاسي سابق يقود مسيرة في نيجيريا المساحة الجيولوجية: دول الخليج بعيدة عن الأنشطة الزلزالية المدمرة منافسة قوية بمجموعة الأخضر الشاب الآسيوية 1000 ريال غرامة فقدان السلاح نتيجة الإهمال إيغالو لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف
قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب على شخص بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وتفصيلًا، قال حساب الأمن العام عبر موقع تويتر: قبضت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب في منطقة جازان على مواطن بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.