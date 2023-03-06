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تم إحالته لجهة الاختصاص

ضبط مواطن خبأ 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول بـ جازان

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
ضبط مواطن خبأ 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول بـ جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب على شخص بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

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وتفصيلًا، قال حساب الأمن العام عبر موقع تويتر: قبضت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدرب في منطقة جازان على مواطن بحوزته 3150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.

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