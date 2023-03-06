ضبط مواطن لمخالفته اللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية في القصيم

ضبطت شرطة منطقة القصيم، اليوم الاثنين، مواطنًا ظهر في محتوى مرئي يعرض كائنات فطرية في محل تجاري دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك ما يعد مخالفة للائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف وضبط الكائنات بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ونقلها إلى وحدة الإيواء التابعة للمركز.