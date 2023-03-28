ضبط مواطن لنقله 3 يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود

عبدالعزيز التويجري رئيس الرائد سابقًا: تعبنا من إدارة فهد المطوع وأطلب رحيله اكتشاف ثقب أسود أكبر من كتلة الشمس بـ 33 مليار ضعف رئيس الاتحاد: دعم 3 جهات ساهم في دفعنا لـ 120 مليون ريال للرخصة الآسيوية حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة العارضة في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم المساعدة أو الخدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.