ضبط نحو 5 ملايين قرص من الإمفيتامين ومستقبلها السوري

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (4,962,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة (كابلات)، والقبض على مستقبلها بمنطقة الرياض، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية.
ضبط نحو (5) ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة في شحنة (كابلات).#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/KfG6Kx6rNv
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 2, 2023
وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.