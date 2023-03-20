ضبط وافدة كينية ومواطنين لسلبهم مركبة تحت تهديد السلاح

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ألقت شرطة منطقة الرياض على وافدة بتأشيرة زيارة من الجنسية الكينية ومواطنين، لسلبهم مركبة تحت تهديد سلاح ناري، وضبط بحوزتهم مركبة أخرى تبين من إجراءات الاستدلال أنها مسروقة (تم استردادها) و34 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و18 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.