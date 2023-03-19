ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 107 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (107) مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/O4CVExOzkR
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 19, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل المخالفات، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 7 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 65 مخالفًا لرعيهم 1292 متنًا من الإبل و450 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم القبض على 14 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمنطقتي الرياض والمدينة المنورة، فضلًا عن 21 مخالفًا يعملون على 24 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفتت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.