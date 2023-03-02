ضبط 13 مقيمًا لاحتيالهم بالحصول على الأرقام السرية للحسابات البنكية

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قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على (13) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، لانتحالهم صفة غير صحيحة والاحتيال على عدد من الأشخاص بالاتصال عليهم وإرسال رسائل نصية لهم تتضمن تعطل بطاقاتهم البنكية وضرورة تحديثها للحصول على الأرقام السرية لحساباتهم الشخصية وسحب مبالغ مالية منها بالتعاون مع شخص من الجنسية نفسها خارج المملكة.
وضبط بحوزتهم (28) هاتفًا متنقلًا و(30) شريحة اتصال لذلك، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.