ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل المخالفات، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 54 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 829 متنًا من الإبل و912 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير، فضلًا عن 48 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.

حطب محلي

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات في منطقتي الشرقية وتبوك.

ولفتت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.