ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (133) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/yfONxmUBiv
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 12, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل المخالفات، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 13 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 54 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 829 متنًا من الإبل و912 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير، فضلًا عن 48 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.
وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 3 مركبات في منطقتي الشرقية وتبوك.
ولفتت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.