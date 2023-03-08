جولات رقابية استباقية على منافذ البيع لمتابعة وفرة السلع الرمضانية تحذير أمني عالي الخطورة يتعلق بتحديثات جوجل كروم ضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين الصدارة تشعل كلاسيكو الاتحاد والنصر موقف محرج يتعرض له الملك تشارلز وزوجته الفالح: المملكة وألمانيا تلعبان دورًا رائدًا في سوق الطاقة العالمي 30 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن في 5 مدن صحة الرياض تُنفّذ 1896 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية خمسة أشياء لا تفوتك عن يوم المرأة العالمي جبل صيدح بنجران يحكي إبداع الإنسان في العصور القديمة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (15) مخالفًا لنظام البيئة، (10) مواطنين، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية المصرية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (162) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة وعسير.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.