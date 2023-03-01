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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم المضبوطات

ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، (17) مخالفًا لنظام البيئة، (14) مواطنًا، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (48) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في مناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير.

تطبيق الإجراءات

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

الإبلاغ

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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