ضبط 1903 مركبات مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، 1903 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على موقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
يأتي هذا ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.