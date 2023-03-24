ضبط 25 شخصًا ارتكبوا مخالفات مرورية في الجوف

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ضبطت الجهات الأمنية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف 25 شخصًا؛ لارتكابهم مخالفات مرورية مؤثرة في السلامة العامة.
وتفصيلًا، قال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن الجهات الأمنية في محافظة طبرجل بمنطقة الجوف ضبطت 25 شخصًا؛ لارتكابهم مخالفات مرورية مؤثرة في السلامة العامة، تمثلت في تعديل وإضافة على جسم المركبة، والتفحيط، والسير دون لوحات.
وأوضح الأمن العام أنه تم حجز مركباتهم وإحالتهم إلى الهيئة المرورية؛ لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.