ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 57 كجم من القات في جازان

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تمكنت الأفواج الأمنية بمنطقة جازان من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 57 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر.
وتفصيلا، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على ثلاثة مواطنين بحوزتهم (57) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهم بمحافظة العارضة.
وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.