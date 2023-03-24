لصحتك قلل الأغذية العالية بالملح مثل الشوربات سريعة التحضير واللحوم المصنعة ضبط 3 متسولين أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة في الشمالية تسرّب محادثات تشات جي بي تي بسبب خلل فني انفجار هائل في سوريا بسبب أسطوانة غاز مشهد مؤثر لمعتمرة ترى الكعبة الشريفة لأول مرة في حياتها نصائح لعلاج الصداع والعطش في رمضان اعتقال مؤسس تيرا الملاحق من الإنتربول لفتة من أمير الرياض لوزير الشؤون الإسلامية أوقات منع دخول الشاحنات في جدة خلال شهر رمضان 1037000 مستفيد من الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في أول أيام مضان
أعلن الأمن العام رصد وضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية، أحدهم يستعطف المارة ببيع سلع زهيدة.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة الحدود الشمالية .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/DzS1UYpypm
— الأمن العام (@security_gov) March 23, 2023
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة، وذلك بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر من المارة.
وتابع: رصد وضبط مقيم من الجنسية الهندية يقوم بالتسول بطريقة غير مباشرة وذلك بعرض سلع زهيدة.
وأردف: رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية قام بالتسول بطريقة مباشرة.
يأتي ذلك ضمن الحملة الميدانية لقوات الأمن العام لرصد وضبط المتسولين في جميع أنحاء المملكة، تحت شعار معًا نكافح التسول.