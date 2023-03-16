ضبط 3 متسولين منهم أردنية تستعطف المصلين بحائل

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أعلن الأمن العام رصد وضبط 3 متسولين بمنطقة حائل، ضمن حملاته الميدانية لرصد وضبط المتسولين في جميع أنحاء المملكة، تحت شعار معًا نكافح التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة حائل .#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/POVIp0qtIm
— الأمن العام (@security_gov) March 15, 2023
وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر تويتر: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بطريقة مباسرة أمام المحلات التجارية.
وتابع: تم رصد وضبط مقيمة من الجنسية الأردنية يرافقها طفلان قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع.
واضاف: رصد وضبط مواطنة، قامت بالتسول بشكل مباشر.
وذكّر الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول لأنه واجب وطني على رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.