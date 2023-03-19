أعلنت إدارات المرور ضبط 310 دراجات آلية مخالفة، ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف مناطق المملكة.

ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية

وأهابت إدارات المرور، عبر تويتر، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وينص نظام المرور على ضوابط وشروط قيادة الدرجات الآلية حيث يشترط في مادته الـ41، على تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.