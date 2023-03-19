المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات
أعلنت إدارات المرور ضبط 310 دراجات آلية مخالفة، ضمن الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة بمختلف مناطق المملكة.
وأهابت إدارات المرور، عبر تويتر، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
وينص نظام المرور على ضوابط وشروط قيادة الدرجات الآلية حيث يشترط في مادته الـ41، على تكون مدة صلاحية رخص القيادة الخاصة ورخص قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات.