ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الأربعاء، 32 مخالفًا لنظام البيئة، لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص، في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 43 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 9 مواطنين، و10 مقيمين من الجنسية الهندية، و7 مقيمين من الجنسية الباكستانية، و3 مقيمين من الجنسية النيبالية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.