ضبط 4 أشخاص يستقلون مركبة مستأجرة دون لوحات في القصيم

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قبضت شرطة محافظة عنيزة بمنطقة القصيم، على 4 مواطنين يستقلون مركبة مستأجرة من دون لوحات وبعقد تأجيري منتهي المدة، ومحاولتهم الهرب عند استيقافهم.
أفاد بذلك الأمن العام على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء.
ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.