ضبط 4 متسولين أحدهم استعطف المصلين بمكة المكرمة

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أعلن الأمن العام رصد وضبط عدد من المتسولين في منطقة مكة المكرمة، ضمن حملته الميدانية لرصد وضبط المتسولين، تحت شعار معًا نكافح التسول.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة مكة المكرمة.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/6slAlB61X3
— الأمن العام (@security_gov) March 12, 2023
وقال الأمن العام عبر مقطع فيديو على موقع تويتر: تم ضبط مخالف ومخالفة من الجنسية اليمنية يتسولان في أحد الطرق العامة بمحافظة الطائف.
وتابع: تم رصد وضبط مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية قام بالتسول بداخل أحد المساجد.
وأردف: تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول داخل أحد المساجد بمحافظة جدة.
وذكّر الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن حالات التسول لأنه واجب وطني على رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.