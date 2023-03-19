ضبط 4 مواطنين بحوزتهم حشيش وإمفيتامين وأسلحة نارية بالرياض

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بمنطقة الرياض، بحوزتهم (189,903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر و(141) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر و(3) أسلحة نارية وطلقات حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.