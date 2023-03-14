ضبط 4 مواطنين لسلبهم مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية بعسير

قبضت شرطة محافظة بارق بمنطقة عسير،اليوم الثلاثاء، على 4 مواطنين لاعتدائهم على آخر وسلبه مبلغًا ماليًا وبندقية هوائية.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.