ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 6 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.