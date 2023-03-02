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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٦ مساءً
ضبط 8 مخالفين لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بالمدينة المنورة
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 6 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مواطنان، و4 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسيتين الهندية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

الإبلاغ عن الاعتداءات

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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