ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدة مناطق

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 84 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (84) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/Oe512atjOH
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 26, 2023
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يرصد ضبط المخالفين بعدة مناطق لإشعالهم النار ورعي الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي إلى جانب بيع وتخزين الحطب المحلي واستغلال الرواسب.
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفًا لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، إلى جانب ضبط 61 مخالفًا لرعيهم 1449 متنًا من الإبل و975 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمنطقة المدينة المنورة، و14 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك.