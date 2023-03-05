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رعي غير مرخص واستغلال رواسب

ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

تفاصيل المخالفات

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 19 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 42 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1307 متون من الإبل و380 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

وتم القبض على 17 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليًا بمناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير، فضلًا عن 8 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 6 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.

حيازة حطب محلي

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات في مناطق مكة المكرمة وجازان وحائل.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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