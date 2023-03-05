ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

افتتاح أعمال المؤتمر العدلي الدولي ومعرض التقنيات العدلية رقمان مميزان لـ النصر في دوري روشن السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين الأخضر الشاب يسعى لتجاوز عقبة الصين أمر ملكي: تعيين إسماعيل الغامدي مساعداً لوزير الموارد البشرية أمر ملكي: تعيين عبدالرحمن الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة أمر ملكي: تعيين راكان الطوق مساعداً لوزير الثقافة بالمرتبة الممتازة أمر ملكي : تعيين الفريق محمد بن عامر الحربي نائباً لرئيس الاستخبارات العامة بأمر الملك سلمان: تعيين حمود المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير الجماهير: صالح النعيمة المدافع العربي الأفضل
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 91 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (91) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA@security_gov #لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/zuvln2RQj0
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 5, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 19 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 42 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1307 متون من الإبل و380 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم القبض على 17 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليًا بمناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير، فضلًا عن 8 مخالفين لنظام البيئة يعملون على 6 آليات استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة.
وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 5 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات في مناطق مكة المكرمة وجازان وحائل.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.