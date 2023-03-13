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مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة

كريستيانو رونالدو ضمن ضحايا رامز جلال في رمضان 2023

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
كريستيانو رونالدو ضمن ضحايا رامز جلال في رمضان 2023
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الفنان المصري رامز جلال عن عنوان برنامجه في رمضان 2023 وهو “رامز نيفر إند”، ما طرح تساؤلات حول أبرز ضيوف رامز جلال 2023.

مجموعة كبيرة

ويعرض برنامج رامز جلال في رمضان 2023 بعد أذان المغرب مباشرة، طوال شهر رمضان الكريم على فضائية MBC مصر.

واعتاد رامز جلال من خلال برنامجه على استضافة مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وكان ذلك سببًا في النجاح الذي حققه على مدار الأعوام السابقة.

ضحايا رامز جلال 2023

ويترقب الجمهور العربي، مقلب رامز جلال 2023، ومن المقرر أن يستضيف رامز جلال في “رامز نيفر إند” مجموعة من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية، خاصة أولئك الذين تصدروا التريند طوال الفترة الماضية.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن قائمة ضيوف برنامج رامز جلال 2023 تتضمن:

– النجم العالمي كريستيانو رونالدو

– الفنانة المصرية ياسمين صبري

– الإعلامية المصرية ياسمين عز

– الفنانة المصرية نسرين أمين

– مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا

– لاعب النادي الأهلي المصري محمود عبدالمنعم كهربا

– لاعب نادي الزمالك مصطفى شلبي

– لاعب النادي الأهلي أحمد عبدالقادر

– الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين

وباستثناء الفنانة نسرين أمين التي أكدت مشاركتها في برنامج رامز جلال 2023، فإن باقي قائمة ضيوف رامز جلال 2023 تبقى في إطار التسريبات والتكهنات، ولا يمكن الجزم بصحتها.

إعلان رامز جلال 2023

نشر رامز جلال، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الملصق الترويجي لبرنامجه الجديد، وعلق عليه قائلًا: “بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وربنا يتممها بخير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين”.

وظهر رامز جلال في الملصق الدعائي لبرنامج “رامز نيفر إند” على ظهر ثور حاملًا فانوس رمضان في يده، فيما اعتمد إطلالة جديدة مع شعر أصفر وبذلة باللون الذهبي.

تفاصيل البرنامج

كما نشر رامز جلال ملصقًا ثانيًا لبرنامجه، ظهر خلاله مربوطًا بحبل ويطير في السماء، وممسكًا في يد بسلاح والأخرى بفانوس رمضان، وحوله طائر ومجموعة من الأطباق وأدوات المائدة متطايرة.

والتزم الفنان رامز جلال السرية التامة حول فكرة برنامجه “رامز نيفر إند” حتى الآن، واكتفى بالكشف عن اسم وملصق برنامجه في رمضان 2023، فيما لم يطرح أي مقاطع من المقالب التي دبرها لأصدقائه.

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