Icon

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 57 كجم من القات في جازان Icon ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك Icon إحصائية تحفز النصر أمام الباطن Icon الأجهزة المرورية المطورة تقلل نسب الحوادث في حفر الباطن Icon لائحة علامة الجودة السعودية بعد اعتماد تحديثها Icon مهند الشنقيطي يخضع لجراحة ناجحة Icon الهلاليون: عبدالله المعيوف لا يُعوض Icon متجر ألماني يصنع أول آيس كريم بنكهة الصراصير في العالم Icon الاتفاق في مهمة استعادة التوازن أمام الرائد Icon 5 نصائح لتقليل السكر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
خدعتهم بدعوى العمل في تعدين العملات الرقمية

ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت السلطات المصرية وقوع ضحايا جدد بسبب منصة هوج بول Hoogpool المزعومة، خصوصًا بعد أن كشف مواطنون تفاصيل جديدة عما حدث معهم.

أرباح خيالية لكن في الهواء

وقال شباب من أبناء محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، إنهم عرفوا وسمعوا عن منصة تدعى هوج بول للاستثمار والأرباح، تقوم بتوظيف الأموال بدعوى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين، مع إمكانية تحقيق أرباح خيالية عن طريق إرسال الأموال عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

وكشف الضحايا أنهم تعرفوا على المنصة بطرق مختلفة، منها إعلانات وعروض على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى الحفلات الفاخرة التي كان ينظمها مسؤولو المنصة في بورسعيد، عرضوا فيها أنشطتهم وطرق توظيفهم للأموال وقدرتهم على تحقيق الأرباح في العملات الرقمية.

وأضافوا أنهم تعرّفوا على 3 من مسؤولي المنصة، وهم شاب وخطيبته يدعيان أنهما صحافيان، وآخر يزعم أنه رجل أعمال.

سعر الاشتراك

كما ذكروا أن مسؤولي المنصة طلبوا من الناس الاشتراك بنحو 200 جنيه كأقل مبلغ، ووقتها كان يعادل 10دولارات وهو ما يمكن المساهمة به، للاستكشاف والحصول على أرباح والتأكد من سلامة عمل المنصة وجديتها في تحقيق وعودها.

وأكدوا أن الأرباح كانت منتظمة بشكل طبيعي ومستمرة بل تتضاعف حتى بدأ مسؤولو المنصة في طرح صناديق استثمار بمبالغ كبيرة وبأرباح سريعة في عدة أيام.

وبسبب تلك الأرباح، قرر الناس استثمار أموالهم في تلك الصناديق، فأودعوا فيها كل يملكون وكل ما حققوه من أرباح سابقة من المنصة، حتى فوجئوا بغلق التطبيق واختفاء مسؤولي المنصة وخسارة أموالهم التي تتجاوز قيمتها الملايين.

بناء على ذلك، حرر المتضررون محاضر رسمية وجهوا فيها اتهامات مباشرة إلى المسؤولين عن المنصة بالنصب والاحتيال.

ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك

تحرك البرلمان المصري

كما تقدم عضو مجلس النواب، هشام سعيد الجاهل، بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المصريين من المنصة، مطالبًا بسرعة الوصول للمسؤولين عنها ومحاسبتهم وإعادة أموال المودعين.

وأضاف أن المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.

وأوضح أن الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدعي تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارًا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهًا في اليوم وحتى 300 جنيه.

ووصل عدد المشتركين في المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، واستولى القائمون على المنصة على مبلغ يقدر بنحو ستة مليارات جنيه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة