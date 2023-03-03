ضحايا هوج بول يخسرون المليارات والبرلمان المصري يتحرك

أكدت السلطات المصرية وقوع ضحايا جدد بسبب منصة هوج بول Hoogpool المزعومة، خصوصًا بعد أن كشف مواطنون تفاصيل جديدة عما حدث معهم.

أرباح خيالية لكن في الهواء

وقال شباب من أبناء محافظة بورسعيد شمال شرقي مصر، إنهم عرفوا وسمعوا عن منصة تدعى هوج بول للاستثمار والأرباح، تقوم بتوظيف الأموال بدعوى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية مثل البيتكوين، مع إمكانية تحقيق أرباح خيالية عن طريق إرسال الأموال عبر الهاتف أو الكمبيوتر.

وكشف الضحايا أنهم تعرفوا على المنصة بطرق مختلفة، منها إعلانات وعروض على موقع فيسبوك، بالإضافة إلى الحفلات الفاخرة التي كان ينظمها مسؤولو المنصة في بورسعيد، عرضوا فيها أنشطتهم وطرق توظيفهم للأموال وقدرتهم على تحقيق الأرباح في العملات الرقمية.

وأضافوا أنهم تعرّفوا على 3 من مسؤولي المنصة، وهم شاب وخطيبته يدعيان أنهما صحافيان، وآخر يزعم أنه رجل أعمال.

سعر الاشتراك

كما ذكروا أن مسؤولي المنصة طلبوا من الناس الاشتراك بنحو 200 جنيه كأقل مبلغ، ووقتها كان يعادل 10دولارات وهو ما يمكن المساهمة به، للاستكشاف والحصول على أرباح والتأكد من سلامة عمل المنصة وجديتها في تحقيق وعودها.

وأكدوا أن الأرباح كانت منتظمة بشكل طبيعي ومستمرة بل تتضاعف حتى بدأ مسؤولو المنصة في طرح صناديق استثمار بمبالغ كبيرة وبأرباح سريعة في عدة أيام.

وبسبب تلك الأرباح، قرر الناس استثمار أموالهم في تلك الصناديق، فأودعوا فيها كل يملكون وكل ما حققوه من أرباح سابقة من المنصة، حتى فوجئوا بغلق التطبيق واختفاء مسؤولي المنصة وخسارة أموالهم التي تتجاوز قيمتها الملايين.

بناء على ذلك، حرر المتضررون محاضر رسمية وجهوا فيها اتهامات مباشرة إلى المسؤولين عن المنصة بالنصب والاحتيال.

تحرك البرلمان المصري

كما تقدم عضو مجلس النواب، هشام سعيد الجاهل، بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المصريين من المنصة، مطالبًا بسرعة الوصول للمسؤولين عنها ومحاسبتهم وإعادة أموال المودعين.

وأضاف أن المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية والتي تصنف على أنها متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها.

وأوضح أن الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدعي تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارًا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهًا في اليوم وحتى 300 جنيه.

ووصل عدد المشتركين في المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، واستولى القائمون على المنصة على مبلغ يقدر بنحو ستة مليارات جنيه.