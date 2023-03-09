ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى بأمريكا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة.

الضرائب على الشركات

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اقترح جو بايدن زيادة الضرائب على الشركات بنحو 3 أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة، والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونجرس سيرفضونها.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمائة على أغنى الأغنياء الأمريكيين.

أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28 بالمائة، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الرئاسة الأمريكية.