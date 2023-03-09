ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى بأمريكا

عمره تجاوز الـ80 عاماً.. قصة علم سعودي نادر لم تشاهده من قبل احتفالات يوم العلم تتصدر مواقع التواصل.. راية عز لوطن المجد في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض ضرائب إضافية على أصحاب المليارات والشركات الكبرى في الولايات المتحدة.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اقترح جو بايدن زيادة الضرائب على الشركات بنحو 3 أضعاف في موازنته الجديدة المقترحة، والتي من شبه المؤكد أن الجمهوريين في الكونجرس سيرفضونها.
وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن بايدن يريد فرض ضريبة نسبتها بالحد الأدنى 25 بالمائة على أغنى الأغنياء الأمريكيين.
أما الضرائب المفروضة على الشركات فيعتزم رفعها إلى 28 بالمائة، بما يلغي إعفاءات ضريبية كبرى طبّقت إبان عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الرئاسة الأمريكية.