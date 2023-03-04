ضمك والتعاون الأكثر حصدًا للنقاط بنتائج الشوط الثاني

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يُقدم فريقا ضمك والتعاون مستوى مميزًا خلال أحداث الشوط الثاني من منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي.
ومن المقرر أن يلعب ضمك والتعاون عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
ويُعد ضمك والتعاون أكثر الفرق جمعًا للنقاط بنتائج الشوط الثاني ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث سيكون رصيد فارس الجنوب 33 نقطة، فيما سيصل رصيد سكري القصيم إلى 32 نقطة.
وقبل مواجهة اليوم، يتساوى ضمك والتعاون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كأكثر الأندية في دوري روشن السعودي تسجيلًا للأهداف الرأسية برصيد 6 أهداف لكل منهما.
وسبق أن لعب الفريقان 7 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح ضمك في تحقيق الفوز مرتين، مقابل 3 انتصارات للفريق الأول لكرة القدم بنادي، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.