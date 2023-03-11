ضمك يصعد 4 مراكز بعد فوزه على الطائي بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ضمك فوزًا كبيرًا على الطائي بثلاثية مقابل هدف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الطائي سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ33 عبر اللاعب محمد محسن ثم تعادل فارس الجنوب عبر اللاعب عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة الأولى مع بداية الشوط الثاني.

ضمك يعود بثلاثية

وواصل فارس الجنوب ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب عبدالعزيز مكين في الدقيقة الـ64، ثم سجل اللاعب حسن عيضة لاعب الطائي الهدف الثالث لـ ضمك بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ75.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فارس الجنوب 25 نقطة ليصعد من المركز الـ11 إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الطائي عند 25 نقطة في المركز الثامن.

العدالة والرائد ختام الجولة الـ20

جدير بالذكر أن مباريات الجولة الـ20 من دوري روشن، تُختتم اليوم بلقاء بين العدالة والرائد.

وكانت مباراتا أمس الجمعة في دوري روشن، انتهتا بالتعادل بين ناديي أبها والفتح بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما فاز الهلال على نادي التعاون برباعية دون رد.