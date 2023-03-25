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ضيف يضع نفسه في مأزق ويدخل المذيعة في حالة ضحك هستيري

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
ضيف يضع نفسه في مأزق ويدخل المذيعة في حالة ضحك هستيري
المواطن - فريق التحرير

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في فيديو طريف انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فقدت مذيعة أسترالية السيطرة على نفسها، وانهمرت بالضحك، على الهواء مباشرة، خلال اتصال مع ضيف عبر تطبيق زووم، حيث لم تستطع أليس مونفريز، من محطة نيو أديلايد 9، التوقف عن الضحك بعد أن واجه ضيفها بعض الصعوبات الفنية خلال الاتصال.

فلتر يوقع الضيف في المأزق

واختار مارك بورليس، من الجمعية الملكية للسيارات، عن طريق الخطأ، صورة جعلته يبدو كما لو كان يرتدي قبعة مصغرة على شكل بيتزا، خلال نشرة الأخبار.

وحاول الضيف اختيار فلتر يخفي خلفيته ويجعلها ضبابية، لكنه لم يعرف كيف يحقق ذلك، فاختار صورة لفتاة تغسل سيارة بالخطأ ووضعها كخلفية، وعندما وضع قبعة البيتزا على رأسه، انفجرت المذيعة بالضحك ولم تستطع تدارك نفسها.

وشارك بورليس بالضحك وبعد ملاحظة القبعة وقال: سأقوم بتسجيل الخروج وأعود فورا، ونشرت المذيعة الفيديو على حسابها، وكتبت لا زلت أضحك.

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