رونالدو يقود تشكيلة منتخب البرتغال لمواجهة لوكسمبورج صادرات التمور تتخطى 1.28 مليار ريال خلال 2022 ضيوف الرحمن في رحاب المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية إنجلترا تهزم أوكرانيا بثنائية ضبط مواطنين لحيازتهما 33.7 كجم من الحشيش وأسلحة وذخيرة حية لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز نيفر إند تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين ببنجلاديش تركي الفيصل: المملكة أقنعت فرنسا بالعدول عن تمويل إسرائيل وزير الطاقة يروي ما دار بينه وبين ولي العهد بعد هجوم بقيق
أظهرت لقطات مصورة الأجواء الإيمانية والروحانية في رحاب المسجد الحرام، حيث يقف ضيوف الرحمن في خشوع تضرعًا لله عز وجل، في رابع أيام شهر رمضان المبارك.
#فيديو_واس | جهود كبيرة وخدمات متنوعة لراحة ضيوف الرحمن.#واس_عام pic.twitter.com/05mm2wptsJ
— واس العام (@SPAregions) March 26, 2023
يأتي ذلك وسط ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جهود مكثفة وإجراءات خدمية وميدانية وتشغيلية تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.
وتضمنت الخدمات التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.