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شؤون الحرمين تبذل جهودًا مكثفة

ضيوف الرحمن في رحاب المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
ضيوف الرحمن في رحاب المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية
المواطن - فريق التحرير

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أظهرت لقطات مصورة الأجواء الإيمانية والروحانية في رحاب المسجد الحرام، حيث يقف ضيوف الرحمن في خشوع تضرعًا لله عز وجل، في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

جهود رئاسة الحرمين

يأتي ذلك وسط ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جهود مكثفة وإجراءات خدمية وميدانية وتشغيلية تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

وتضمنت الخدمات التي تقدمها رئاسة شؤون الحرمين الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير والتعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

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