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طائرة الرئيس الصيني الأكثر ملاحقة في الأجواء اليوم

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
طائرة الرئيس الصيني الأكثر ملاحقة في الأجواء اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تتبع أكثر من 10000 مستخدم لخدمة Flightradar خط سير الطائرة الخاصة بالرئيس الصيني، شي جين بينغ، وهو على متنها وذلك بينما كان في طريقه إلى العاصمة الروسية موسكو.

طائرة الرئيس الصيني الأكثر ملاحقة في الأجواء اليوم

ويزور الرئيس الصيني، اليوم الاثنين، روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسًا للبلاد، ومن المقرر أن تستمر زيارته إلى يومي 20 و22 مارس، وتأتي بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول أعمال الزعيمين.

طائرة الرئيس الصيني الأكثر ملاحقة في الأجواء اليوم

وضع خطة خمسية للتنمية

ووفقًا للخبراء فإن الزيارة ستضع الأساس لتنمية العلاقات الصينية الروسية في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تعميق التفاهم المتبادل بين موسكو وبكين حول القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وتشهد العلاقات الروسية-الصينية تطورًا مطردًا، حيث حققت التنمية المستدامة للعلاقات الثنائية منافع للجانبين، وعززت الاستقرار في العالم المضطرب.

طائرة الرئيس الصيني الأكثر ملاحقة في الأجواء اليوم

تأسيس عالم متعدد الأقطاب

وأكدت روسيا والصين في أكثر من مناسبة أنهما تعارضان بقوة الهيمنة والحرب والدفع نحو حرب باردة جديدة، كما أنهما تلتزمان بشدة بتعزيز عالم متعدد الأقطاب وعلاقات دولية أكثر ديمقراطية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إحياء عقلية الحرب الباردة وفرض نظام وتوجه سياسي على الدول الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس نواب الشعب الصيني (مجلس الشعب) أعادوا يوم 10 مارس بالإجماع انتخاب شي جين بينغ لمنصب رئيس الصين لولاية أخرى مدتها خمس سنوات، بالإضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب شي جين بينغ بالإجماع كرئيس للجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية.

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