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يُعد ذلك مؤشرًا على التوتر المتزايد

طائرتان بريطانية وألمانية تعترضان مقاتلة روسية بأجواء الناتو

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٩ مساءً
طائرتان بريطانية وألمانية تعترضان مقاتلة روسية بأجواء الناتو
المواطن - فريق التحرير

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اعترضت طائرتان عسكريتان إحداهما بريطانية والأخرى ألمانية، مقاتلة روسية، اليوم الأربعاء، إثر رصد دخولها إلى المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبحسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن وزارة الدفاع البريطانية، فإن عملية الاعتراض جرت خلال القيام بعمليات روتينية لحلف الناتو فوق إستونيا.

أول تعاون بريطاني ألماني عسكري‎

وهذه أول مرة تتعاون فيها ألمانيا وبريطانيا عسكريًا، من أجل تنفيذ عمليات مراقبة في أجواء إستونيا الدول العضو في الحلف، التي تتقاسم حدودًا مع روسيا، وقد جرى تنفيذ عملية الاعتراض من خلال طائرتي قتال من طراز تايفون، فيما ازداد التوتر بين موسكو والغرب إلى ليصل مستوى غير مسبوق منذ عقود، منذ إطلاق عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

طائرتان بريطانية وألمانية تعترضان مقاتلة روسية بأجواء الناتو

وقال الطيار التابع للجيش البريطاني الذي أجرى عملية الاعتراض إن هذا الأمر مألوف بالنسبة إليه، فيما كان يحلق إلى جانب نظيره الألماني.

وصرح الطيار الذي لم يجر ذكر اسمه، أنه رصد مع زميله الألماني الطائرة المقاتلة الروسية، فراقباها بعد دخول المجال الجوي لحلف الناتو.

وبما أن الطائرة المقاتلة الروسية لم تتواصل مع سلطات المراقبة الجوية، بادر الطياران إلى اعتراضها في خطوة وصفت بالضرورة لضمان سلامة الملاحة الجوية.

مؤشر على التوتر المتزايد

وينظر خبراء إلى مثل هذه الحادثة بمثابة مؤشر على الاحتمال المتزايد لانزلاق الغرب وروسيا إلى مواجهة مباشرة على نطاق أوسع، بينما يجري النزاع المحموم حاليًا داخل أوكرانيا ويستمر منذ أكثر من عام.

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