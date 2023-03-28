طارق حامد يُسجل هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر

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نجح اللاعب طارق حامد نجم وسط نادي الاتحاد في منح منتخب مصر التقدم أمام منتخب مالاوي بإحرازه الهدف الأول من تصويبة قوية وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.
طارق حامد يطلق مدفع رمضان في وقت مبكر 🚀#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023Qualifiers pic.twitter.com/hL1QgT0HOL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2023
وتلقى حامد تمريرة متقنة من اللاعب محمد صلاح، ليسددها بكل قوة في منتصف مرمى حارس منتخب مالاوي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول ليسجل هدفه الأولى مع منتخب الفراعنة.
وفي مباراة الجمعة الماضية في الجولة الثالثة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا، فاز منتخب مصر على مالاوي بثنائية دون رد قبل مواجهة اليوم.
وبدأ الفريق المصري الشوط الأول بقوة هجومية كبيرة، حيث نجح اللاعب المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الأول بالدقيقة العشرين بعد عرضية أرضية متقنة من اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر.
ثم سجل لاعب مالاوي، الهدف الثاني لمنتخب مصر بالخطأ في مرماه بعد ارتطام الكرة بجسده نتيجة تصويبة قوية من اللاعب عمر مرموش في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، هبط أداء الفريق المصري وسنحت بعض الفرص الخطيرة لمنتخب مالاوي ولكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 2/ 0.