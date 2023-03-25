طاش العودة يفتح ملف ابتزاز النساء لقائدي مركبات التوصيل

ناقشت حلقة الليلة من مسلسل طاش العودة موضوع الابتزاز الذي تمارسه بعض النساء بحق الرجال خاصة من يعملون في تطبيقات التوصيل.

قضية مهمة

ولاقت الحلقة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل حيث قال الإعلامي هاني الظاهري : قضية مهمة طرحتها حلقة طاش العودة اليوم عن تعرض بعض الشباب العاملين في تطبيقات التوصيل لـ الابتزاز من قبل بعض النساء اللائي يسعين لاستغلال نظام مكافحة التحرش لجمع الأموال من الضحايا.

وأضاف أن المعالجة الصحيحة لمثل هذه القضايا هي بإبلاغ الجهات الأمنية وتدبيس المحتالة في قضية ابتزاز.

أما الدكتورة فهدة العريفي فقالت: حيل بعض النساء في الابتزاز خاصة من هن دون 25 لا تخطر على بال، الحذر واجب، كما أن هذا الفعل يكثر وباحتراف من قبل إحدى الجنسيات العربية وقبل الإبلاغ يجب عدم التجاوب أو فتح محادثات هاتفية معهن؛ لأن الرد خوف ورضوخ وعندما يستشعرن ذلك لن يتوقفن.

نهاية مفتوحة

بدورها علقت الكاتبة إيمان حمود الشمري على الحلقة بالقول: حلقة طاش اليوم توقعت تكون أكثر نضجًا بتسليط الضوء على قضية مهمة: استخدام قانون التحرش ضد الشباب كنوع من الابتزاز والتهديد دون أي وجه حق.

وأضافت: يفترض تكون حلقة توعوية وفيها حل مو نهاية مفتوحة بصيد الضحايا!