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رغم أنها أكبر منتج للأفيون بالعالم

طالبان تحظر زراعة الماريجوانا في أفغانستان

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
طالبان تحظر زراعة الماريجوانا في أفغانستان
المواطن - فريق التحرير

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وقع القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، مرسومًا يحظر فيه زراعة القنب أو الماريجوانا في جميع أنحاء أفغانستان.

وجاء في المرسوم الذي نشره الممثل الرسمي للحركة ذبيح الله مجاهد على تويتر، اليوم السبت، إن زراعة القنب في جميع أنحاء البلاد محظورة بشكل قاطع، وقد تلقت المحاكم تعليمات بمعاقبة المخالفين وفقًا للشريعة الإسلامية.

أفغانستان أكبر منتج للأفيون بالعالم

يذكر أن أفغانستان هي أكبر منتج للأفيون في العالم وواحدة من أكبر منتجي القنب، ولكن مع ذلك لا يوجد بيانات موثوقة عن حجم إنتاج القنب في أفغانستان.

من جهة أخرى، فإنه وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، فإنه بحسب معطيات عام 2009 تراوحت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة القنب في أفغانستان في 17 مقاطعة من البلاد ما بين 10000 إلى 24000 هكتار.

 طالبان تحظر زراعة الماريجوانا في أفغانستان

تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة

وكانت صحيفة الإندبندنت قالت في تقرير لها العام الماضي، إن اتجاه طالبان لفرض حظر رسمي على زراعة الحشيش، وعلى إنتاج وتوزيع واستخدام أي مواد مخدرة سيكون له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية هائلة ومتعددة.

وتابعت أنه يُنظر إلى هذه الخطوة بشكل عام على أنها محاولة من حركة طالبان، لتحسين صورتها المتدهورة حول العالم، والحصول على اعتراف دولي بها، وتخفيف العقوبات المفروضة عليها.

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