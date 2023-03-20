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لخدمة المهتمين بالكتب

طالب سعودي يصمم موقعًا إلكترونيًّا ويبهر معلميه

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
طالب سعودي يصمم موقعًا إلكترونيًّا ويبهر معلميه
المواطن - فريق التحرير

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أبهر طالب سعودي معلميه وزملاءه بعد أن نجح في تصميم موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي لخدمة المهتمين بالكتب.

ووثق مقطع فيديو متداول ونشرته قناة العربية، الطالب وهو يتحدث عن الموقع الذي قام ببرمجته بنفسه.

فيما نصح الطالب جميع زملائه بتعلم البرمجة، موضحًا أنه تعلم بنفسه ذلك من خلال الكتب واليوتيوب.

الابتكار العالمي

يذكر أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مؤشر الابتكار العالمي؛ حيث قفزت 15 مرتبة بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التطلعات والأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتي تستهدف أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040 لتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميًّا.

رؤية 2030

وأصبحت المملكة اليوم من بين أسرع الدول تحولًا في العالم على صعيد تنوع الاقتصاد وإضافة قطاعات جديدة، وذلك بحسب عدد من التقارير الدولية ومن بينها تقرير لمجلة فوربس؛ ما يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي جاءت بها رؤية 2030 ونجاعة إستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.

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