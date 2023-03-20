طالب سعودي يصمم موقعًا إلكترونيًّا ويبهر معلميه

وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا النيادي يحضر القهوة في الفضاء إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض وظائف شاغرة لدى شركة معادن سبب تسمية هذا الأسبوع بـأسبوع التساوي
أبهر طالب سعودي معلميه وزملاءه بعد أن نجح في تصميم موقع إلكتروني للتواصل الاجتماعي لخدمة المهتمين بالكتب.
متداول: طالب سعودي يصمم موقع تواصل اجتماعي للمهتمين بالكتب pic.twitter.com/U8Zwc9amsQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023
ووثق مقطع فيديو متداول ونشرته قناة العربية، الطالب وهو يتحدث عن الموقع الذي قام ببرمجته بنفسه.
فيما نصح الطالب جميع زملائه بتعلم البرمجة، موضحًا أنه تعلم بنفسه ذلك من خلال الكتب واليوتيوب.
يذكر أن المملكة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مؤشر الابتكار العالمي؛ حيث قفزت 15 مرتبة بعد أقل من عام من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن التطلعات والأولويات الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار، والتي تستهدف أن يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2040 لتعزيز تنافسية المملكة وريادتها عالميًّا.
وأصبحت المملكة اليوم من بين أسرع الدول تحولًا في العالم على صعيد تنوع الاقتصاد وإضافة قطاعات جديدة، وذلك بحسب عدد من التقارير الدولية ومن بينها تقرير لمجلة فوربس؛ ما يؤكد نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي جاءت بها رؤية 2030 ونجاعة إستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط.