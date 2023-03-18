طبق الفتوش العائلي في لبنان يكلف مليون ليرة

الارتفاع الكبير في الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار قياسًا لليرة اللبنانية، سيدفع العائلات نحو التكيف السلبي مع هذا التضخم، ويعني ذلك إما تخفيض كميات الطعام أو إلغاؤها من حساباتهم الرمضانية، أو الاعتماد على بدائل أقل تكلفة.

سعر طبق الفتوش في السنوات الأخيرة

وقبل أيام من حلول شهر رمضان، أعلن رئيس الدولية للمعلومات (نشرة إحصائية محلية) جواد عدرا، على حسابه الخاص عبر تويتر، أن تكلفة صحن الفتوش للشخص الواحد، تبلغ 225 ألف ليرة على الأقل.

وقارن عدرا سعر طبق الفتوش منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي تمر على لبنان، بالشكل التالي:

عام 2020 بلغت تكلفة الطبق 4,250 ليرة.

عام 2021 وصلت إلى 12,300 ليرة.

عام 2022، بلغت التكلفة 50,500 ليرة.

وقبل أسبوع من بداية شهر رمضان 2023، تبلغ كلفة طبق الفتوش 225,000 ليرة، وهو رقم مرشح للارتفاع، وفقًا لتقلبات سعر صرف الدولار.

طبق الفتوش بمليون ليرة

وتعادل 225 ألف ليرة، الخميس، نحو 2 دولار وربع الدولار، وفق سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء، التي قارب فيها سعر الدولار 104 آلاف ليرة، بينما لا يزال عدد كبير من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم على أساس 1500 ليرة للدولار الواحد.

وإذا كانت كلفة طبق الفتوش وفق الدولية للمعلومات تناهز اليوم 225 ألف ليرة للشخص الواحد، هذا يعني أن كلفة الطبق العائلي لـ 4 أشخاص يقدر بمليون ليرة.

وبالنسبة للبنانيين، فإن للفتوش مكانة خاصة، فهو أحد أنواع السلطات التي تشتهر فيها بلاد الشام، خاصة لبنان، ويعتبر زينة مأدبة الإفطار الرمضانية في لبنان، إذ يتم تناوله بعد الحساء مباشرة.

يحتاج الفتوش إلى العديد من أنواع الخضار، أبرزها الخس والخيار والبقدونس والليمون الحامض والطماطم والنعناع الطازج والبقلة والزعتر والفجل وزيت الزيتون والخبز اللبناني المحمص.