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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض المقبلة، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي والرياض عند الساعة 8:25 مساء يوم الأحد المقبل، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ25” من دوري يلو.
وكشف النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض عبر منصة مكاني، وشهدت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا فور الإعلان عن بدء عملية البيع.
ويعول الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الحضور الجماهيري الكبير في المباراة، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز، للاقتراب من التأهل إلى دوري المحترفين.
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الحزم، فيما يقع الرياض في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.