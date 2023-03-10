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ضمن منافسات دوري يلو

طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٦ مساءً
طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض
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المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض المقبلة، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

الأهلي يعلن طرح التذاكر

ومن المقرر أن يلعب الأهلي والرياض عند الساعة 8:25 مساء يوم الأحد المقبل، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ25” من دوري يلو.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

وكشف النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض عبر منصة مكاني، وشهدت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا فور الإعلان عن بدء عملية البيع.

ويعول الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الحضور الجماهيري الكبير في المباراة، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز، للاقتراب من التأهل إلى دوري المحترفين.

تذاكر مباراة الأهلي والرياض
طرح التذاكر – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي والرياض بدوري يلو

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الحزم، فيما يقع الرياض في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.

الرياض في دوري يلو
لاعبو الرياض – المصدر @FDL_KSA
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