إيداع 925 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر مارس 2023 مشاهد لجريان سيول وادي المنسرق غرب القويعية مجموعة الشايع الدولية تعلن وظائف شاغرة للجنسين رئيس أرامكو: شراكات استراتيجية لدعم أمن وتطور الطاقة في الصين فرجت تواصل مساعدة المحكومين في قضايا مالية غير جنائية لحظة هجوم حوثي على طفل يمني وزراء خارجية التعاون الخليجي يستنكرون تصريحات الوزير الإسرائيلي أزمة في لبنان بسبب فيديو التوقيت الصيفي 120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام المياه الوطنية تنتهي من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بحي الشرائع في مكة المكرمة
أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض المقبلة، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي والرياض عند الساعة 8:25 مساء يوم الأحد المقبل، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ25” من دوري يلو.
وكشف النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والرياض عبر منصة مكاني، وشهدت إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا فور الإعلان عن بدء عملية البيع.
ويعول الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الحضور الجماهيري الكبير في المباراة، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز، للاقتراب من التأهل إلى دوري المحترفين.
وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 52 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب منافسيه الحزم، فيما يقع الرياض في المركز الرابع برصيد 45 نقطة.
الملكي الراقي
بالتوفيق للملكي