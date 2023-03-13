طرح تذاكر مواجهة الفتح والاتحاد

أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الفتح والاتحاد المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الفتح يعلن طرح التذاكر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، عن طرح تذاكر مباراة الفتح والاتحاد عبر منصة مكاني، حيث تتراوح الأسعار بين 75 ريالًا، 100 ريال و500 ريال.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح الاتحاد مواصلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط.

الفريقان في دوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 47 نقطة.