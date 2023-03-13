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ضمن منافسات دوري روشن

طرح تذاكر مواجهة الفتح والاتحاد

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
طرح تذاكر مواجهة الفتح والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الفتح والاتحاد المقبلة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الفتح يعلن طرح التذاكر

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والاتحاد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

الاتحاد والفتح - الفتح والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، عن طرح تذاكر مباراة الفتح والاتحاد عبر منصة مكاني، حيث تتراوح الأسعار بين 75 ريالًا، 100 ريال و500 ريال.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح الاتحاد مواصلة انتصاراته وخطف الثلاث نقاط.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

الفريقان في دوري روشن

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 47 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl
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